La verità sulle tasse che diminuiscono la pensione | sono molti a non saperlo | elenco completo con aliquote dal 23% al 43%

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 23 giugno 2023)pensionati si chiedono perché a volte l’importo netto del cedolino dellasia più basso del lordo. Scopriamo il motivo. Il pensionamento è il momento in cui un lavoratore esce per sempre dal mondo del lavoro. Può succedere per raggiunta età anagrafica oppure per scelta del lavoratore. Questo è il caso delle varie pensioni anticipate.con importo più basso delle previsioni: ecco i motivi (ilovetrading.it)Però, quando arriva il primo cedolino, i pensionati si trovano di fronte alla realtà dei fatti: non sempre l’importo erogato corrisponde a ciò che ci si aspettava. Questo perché ogni mese il cedolino dellaha un importo lordo. Ciò significa che da questa cifra devono essere sottratte alcune, insomma, come succede con l’importo sul reddito da lavoro. Ecco le ...