Inserito nell'elenco dei ricercati, ma senza specificare le accuse a suo carico. È il caso di Rosario Salvatore Aitala , il giudice italiano della Corte Penale dell'Aja , che lo scorso marzo ha emesso ...... spesso coperti da ruoli diplomatici, trae Washington. Strano a dirsi, nel tentativo di ... Primo forte segnale di un'escalation nel programma di eliminazione perdi disertori e traditori ...MATTEO SALVINI La "" di Matteo Salvini non è arrivata a scalfire ciò che in questi giorni è ...le presunte e a questo punto narrate ma non provate paturnie della Lega nei confronti della...

La vendetta di Mosca: "Arrestate il giudice italiano Aitala" TGLA7

Chi è Rosario Salvatore Aitala Giurista italiano, giudice della Corte penale internazionale, dal 2018, è approdato alla magistratura, dopo un lungo trascorso come dirigente della Polizia di Stato. Nel ...La condanna per Vladimir Kara-Murza è “un regolamento di conti dei criminali che grazie alle sue pressioni sono sanzionati dall’Occidente” ...