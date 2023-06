(Di venerdì 23 giugno 2023) In queste ore lasembra aver deciso dire un. Ilhatomente con un comunicato ufficiale la decisione. Da diverso tempo lasta tenendo d’occhio alcune situazioni di alcunieuropei per valutare eventuali provvedimenti da attuare. Come ben sappiamo sotto la lente d’ingrandimentofederazione c’è anche la Juventus a causa dei recenti fatti che hanno visto i bianconeri al centro di vicende extra campo. Intanto laè vicina ad escludere unda una delle competizioni ...

... il presidente federale viene eletto nel Comitato Esecutivo dellacon 53 preferenze su 55, ... ma subiscono allo scadere il gol che manda i macedoni in finale edla Nazionale dalla corsa ...

La UEFA estromette il club dalle coppe europee, dura replica della società: “UEFA forte con i deboli ... Rompipallone

Un successo avrebbe garantito ai toscani la partecipazione alla prossima Europa League, mentre il ko li estromette da ogni competizione UEFA. Questo almeno sulla carta per ora. Per la Fiorentina, ...Italiane qualificate in Europa Saranno sette e non otto le squadre qualificate per le coppe europee nella stagione 2023/24. L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri, con la sconfitta della Fiore ...