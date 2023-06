La sberla di Strasburgo agli Lgbt

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Roma, 23 giu – La corte diha rifilato ieri una bellaai diktat. Beninteso che si tratta prevedibilmente di uno dei numerosissimi “primi tempi” di una partita che nel lungo periodo sarà giocata dalla controparte con ogni mezzo possibile (culturale, propagandistico, impositivo)., lo schiaffoneI bambini nati all’estero da maternità surrogata non possono essere riconosciuti legalmente, e fa scalpore che nel contesto di una cultura generale estremamente orientata in senso “arcobalenato” (anche nell’universo cosiddetto “europeo) le evidenze dei fatti siano state così clamorose da non consentire alcun tipo di appoggio ai ricorsi degli“infuriati” con chi, a Padova, ha di fatto negato la legalità della registrazione di 33 ...