La Roma Under 17 è campione d'Italia! Inter sconfitta 2-1 in finale

Labatte l'Inter 2 - 1 e vince lo scudetto17 Serie A e B 2022 - 23, conquistando per l'ottava volta il tricolore di categoria. Nerazzurri in vantaggio, ma la squadra giallorossa si è ...Lavince lo Scudetto17 , battuta l' Inter per 2 - 1. Nerazzurri in vantaggio, è poi la squadra giallorossa a dimostrarsi più cinica e concreta. Presente durante la sfida il commissario ...Vince lae vincono ancora i classe 2006, nuovamente campioni 363 giorni dopo aver battuto in ... il nono a livello di17 (record assoluto) che significa staccare a quota otto proprio l'Inter.

Under 17, Roma campione d'Italia! Battuta 2-1 l'Inter in finale Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La Roma batte l'Inter 2-1 e vince lo scudetto Under 17 Serie A e B 2022-23, conquistando per l'ottava volta il tricolore di categoria. Nerazzurri in vantaggio, ma ...Il procuratore dei due centrocampisti al centro del mercato: "Newcastle progetto perfetto per Sandro. E con Carnevali sarà dura trattare" ...