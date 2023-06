La Rari Nantes Nuoto Salerno annuncia l’arrivo di Daniel Presciutti

(Di venerdì 23 giugno 2023)VESTIRÀ I COLORI GIALLOROSSI NELLA PROSSIMA STAGIONE. Laè lieta diredel difensore romano classe ’96 ex Anzio Waterpolis.ha una lunga esperienza in massima serie, inaugurata con laSori, il Torino 81, ilCatania per poi approdare nel 2019 all’Anzio Waterpolis. “La

...] Genova e provincia In Primo Piano Sport Sori, chiude la piscina per lavori di messa in sicurezza e si ferma l'attività sportiva dellaPosted on 20 Aprile 2021 20 Aprile 2021 Author ...La prova dell'esame di maturità è arrivata anche per Andrea Urbinati, giovane giocatore della prima squadra della. Conciliare sport ad alto livello, come la pallanuoto in serie A , e la scuola non è facile. Ci vogliono senso di sacrificio, costanza, passione e disciplina ( ma anche un po' di ...... la Chimera Nuoto si è piazzata ai vertici della classifica e ha festeggiato il terzo posto tra ventisette società presenti, alle spalle delle soleFlorentia e Livorno Aquatics. Tra le ...

Rari Nantes Nuoto Salerno, arriva il difensore Daniel Presciutti la Città di Salerno

La Rari Nantes Nuoto Salerno è lieta di annunciare l’arrivo del difensore romano classe ’96 ex Anzio Waterpolis. Daniel ha una lunga esperienza in massima serie, inaugurata con la Rari Nantes Sori, il ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...