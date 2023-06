La ragazza e l' ufficiale | le anticipazioni della terza puntata

(Di venerdì 23 giugno 2023) La fuga di Seyit e Sura dalla Russia degli Zar verso la Turchia, si rivela pieno di ostacoli e più complicata del previsto. Resisterà la coppia alle imboscate del pericoloso Petro? Comincia così lade Lae l', la nuova serie turca di Canale 5 ispirata a una storia vera che racconta un appassionato triangolo d’amore che si consuma durante gli ultimi giorni dell'Impero Ottomano. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 23 giugno. Lae l', leSeyit si risveglia dallo stato d'incoscienza e fa ritorno a Pietrogrado, dove apprende che la città è in subbuglio: lo Zar ha abdicato e i ribelli stanno mettendo a ferro e fuoco l'intero ...

Piggy: Il TrailerItaliano del Film - HD Piggy: di cosa parla Dal trailer dovrebbe già essere evidente, ma Piggy è la storia di Sara, unaadolescente decisamente in sovrappeso, che ...Questa sera , venerdì 23 giugno 2023, appuntamento con la seconda puntata de Lae l'. La nuova Fiction turca , che vede tra i protagonisti l'affascinante Cesur di Brave and Beautiful , va in onda alle ore 21.45 su Canale5 . Scopriamo insieme le Anticipazioni ...Credits photo: @Mediaset La terza puntata de Lae L'andrà in onda stasera 23 giugno . Su Canale 5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi. La storia ruota intorno all' intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit ...

La Ragazza e L'Ufficiale, le puntate di stasera, venerdì 23 giugno su Canale 5 La Gazzetta dello Sport

Venerdì 23 giugno nuovo episodio della serie di Canale 5 che racconta l'amore contrastato tra Seyit e Sura. La loro fuga verso la Turchia si rivela piena di ostacoli e, come se non bastasse, la famigl ...La ragazza e l'ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera, 22 giugno 2023, alle ore 21,45. Le info ...