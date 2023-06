La poesia di Primoz Cucnik | l’accadere spontaneo traduzione di Michele Obit

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023) Raccolti nel 2016 dalla casa editrice incerti editori di Catania nella miscellanea Trilogia (variazioni 2004-2014), i versi del poeta sloveno Primož ?u?nik descrivono – come ha rilevato Loredana Di Pietro nella sua nota conclusiva al libro – una parabola apparente, in realtà un percorso circolare che si ricongiunge a se stesso trascorrendo sui miti del tempo e della modernità, per ritrovare infine una marca d’autenticità in quanto nel tempo resta immobile:della natura, il calore di un canto ritrovato con fatica e forse con inerzia immemore. M.O. Accade di continuo come il riscaldamento nei tubi dell’impianto centrale o chi corre a Central Park. Mi spiace dover partire, ma è l’unico modo di andarmene. Mi distacco dalla finestra del grattacielo e volo verso la terra, in una caduta sospesa come uno sbuffo con il quale il respiro ...