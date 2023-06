La Juventus stringe il patto con la Uefa | decisione spiazzante

(Di venerdì 23 giugno 2023) Dopo una stagione molto complessa sia dal punto sportivo che soprattutto per le questioni extracampo, i bianconeri cercano di risolvere ogni situazione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è sicuramente un’estate facile in casa. I bianconeri, dopo il terremoto societario di novembre e le due inchieste legate a plusvalenze e manovra stipendi, sono Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

E, a testimonianza del fatto che le insidie sono comunque dietro l'angolo, va registrato l'appuntamento che laha fissato con gli emiliani per oggi proprio per parlare del centrocampista ...Siil cerchio sul futuro di Arkadiusz Milik . L'attaccante giunto la scorsa estate alladall' Olympique Marsiglia - con la formula del prestito con diritto di riscatto - pare sia sempre ...Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi. Inter e- come è capitato molto spesso negli ultimi anni - hanno obiettivi simili sul mercato, al momento i nerazzurri sono in vantaggio sul gioiello del Sassuolo, mentre i bianconeri proveranno a ...

La Juventus stringe per Frattesi: incontro in corso tra Manna e ... L'Interista

Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi. Inter e Juventus - come è ...Al momento la trattativa è in stallo: la Juventus ha messo sul piatto l'offerta di un rinnovo annuale con lo stesso ingaggio, 7 milioni di euro più bonus. Il tempo stringe e una risposta dovrebbe ...