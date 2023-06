La burocrazia affonda le navi italiane | è fuga all’estero

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 giugno 2023) La farraginosa e bizantinaitalica non solo complica la vita dei cittadini, ma disincentiva le attività a tutti i livelli. L’ultimo settore in cui si registrano fighe verso l’estero per la troppaè quella delle imbarcazioni: è stato certificato che oltre il 40% delleha cambiato bandiera in favore di altri Paesi europei dove le regole sono meno arzigogolate. Il cosiddetto fenomeno del “flagging out” è perfettamente legale. E i costi affrontati da chi registriun natante sono sostanzialmente simili a quelli italiani. Barche con bandiera estera in aumento Il dato che riguarda laverso l’estero emerge dall’assemblea annuale di Assarmatori. “Un numero crescente diarmate da armatori italiani ha cambiato bandiera” ha ...