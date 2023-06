La brigata Wagner si ribella a Mosca | Ci bombardano | risponderemo | Putin informato | il Cremlino apre un' inchiesta

(Di venerdì 23 giugno 2023) 23 giu 22:16 Prigozhin: "Il nostro non è un golpe, ma una marcia per la giustizia" Il capo della, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che il suo appello a fermare la leadership militare russa non è ...

'Il gruppoha deciso che coloro che hanno responsabilità militari per il Paese devono essere fermati', ha detto Prigozhin in un audio, chiedendo di non opporre 'resistenza' alle sue truppe e ...La guerra, in buona misura, sino ad oggi è stata combattuta dai mercenari della famigeratao meglio identificata Compagnia militare privata "" (traslitterato: Gruppa Vagnera ). ...A inizio giugnoaveva sequestrato il Tenente Colonnello Roman Venevitin, comandante della 72ªrussa a Bakhmut, che avrebbe sparato a un'unità dei mercenari di Prigoin dopo ripetuti ...

Ucraina ultime notizie. Mosca inserisce tra i ricercati il giudice Aitala, firmatario del mandato di ... Il Sole 24 ORE

La guerra in Ucraina giunge al giorno 485. Una serie di attacchi russi su Kherson e Sumy provoca il ferimento di diversi civili. "Questo non è conflitto tra Paesi, non bisogna dimenticare che l'aggres ...Il capo di Wagner è in aperto scontro con i vertici militari russi, in particolare il ministro della Difesa Shoigu. Ma smentisce anche il presidente Putin ...