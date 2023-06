La borsa di Tokyo chiude in netto calo | Nikkei - 1 | 48%

(Di venerdì 23 giugno 2023) Chiusura in deciso ribasso per ladi, con ilche ha ceduto l'1,48% in una seduta contrassegnata dal nervosismo che neanche il dato sull'inflazione inal 3,2% è riuscito a ...

Il listino dichiude la seduta poco sotto la parità, seguendo la chiusura contrastata di Wall Street,l la vigilia, che sconta una nuova stretta dei tassi di interesse. Chiusi i listini di Shanghai e Shenzhen ...Chiusura in calo per ladia causa delle preoccupazioni per l'economia giapponese. L'indice principale Nikkei è sceso dell'1,45% chiudendo la giornata a quota 32.781,54 punti. I rischi e ...Ladisegna infatti in chiusura un calo dell'1,5%, con Hong Kong in discesa dell'1,8%. Male anche i listini cinesi di Shanghai ( - 1,3%) e Shenzhen ( - 1,9%), mentre Seul ha provato a ...

Borsa di Tokyo debole. Misto il resto dell'Asia LA STAMPA Finanza

La Borsa di Tokyo arretra sul finale di contrattazioni e conclude l'ultima seduta della settimana in sostenuto calo, con gli investitori che temono ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...