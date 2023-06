Kim deciderà il suo futuro dopo aver terminato il servizio militare il 7 luglio CorSport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Kim Min-Jae è in Corea, alle prese con ilobbligatorio. Terminerà il 7: il suosarà deciso soloquella data. Sarà a quel punto che il difensore centrale del Napoli prenderà una decisione su quale club scegliere per pagare la clausola prevista nel contratto che lo lega al club di De Laurentiis. In corsa ci sono il Manchester United, il Manchester City e il Bayern Monaco. Il Corriere dello Sport scrive: “Il soldato Minjae è al centro di addestramento dell’esercito di Nonsan, nella provincia coreana di Chungcheong Meridionale, e sta completando le tre settimane di leva obbligatoria di base da integrare alcivile guadagnato con l’oro ai Giochi asiatici 2018. Prima del 7non si potrà muovere dalla caserma e dalla Corea ma ...

