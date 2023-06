Kevin Costner | corna choc | con chi ha scoperto a letto la moglie L' amante

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 giugno 2023) L'erba del vicino è sempre più verde, ma a volte anche l'ex-del vicino suscita un deciso gradimento. E se la consorte è quella di un'icona del cinema mondiale come, allora sarebbe meglio mantenere molta discrezione, per evitare di far scoppiare un caso. E, infatti, è successo proprio questo. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese The Sun, l'attore americano, 68 anni, sarebbe furioso con il proprio vicino di casa per aver avuto una relazione extra-coniugale con l'ormai ex-, Christine Baumgartner, 49 anni, con cui ha divorziato da poco, dopo 18 anni di matrimonio. La lite è stata così insostenibile, al punto che l'attore de “Gli Intoccabili” è stato costretto a costringerlo a cambiare casa. L'uomo in questione è un imprenditore hi-tech, Daniel Starr e aveva preso in affitto ...