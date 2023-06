Kate Middleton si veste di rosso e seduce al Royal Ascot

(Di venerdì 23 giugno 2023)arriva alin compagnia di William e lascia tutti senza fiato. Non ci saremmo mai aspettati di vederla con un look così all’appuntamento ippico più glamour dell’anno: la Principessa del Galles indossa un fiammante abito di Alexandre McQueen e fa strage di cuori.evita la furia di Re Carloha lasciato che Re Carlo e la Regina Camilla inaugurassero il loro primoda Sovrani dove hanno fatto decisamente parlare di loro per le espressioni buffe e gli atteggiamenti poco regali. Questa volta la Principessa non ha commesso l’errore di oscurare con la sua presenza le Loro Maestà. Infatti Carlo non aveva gradito durante il Chelsea Flower che la moglie di suo ...

Fonti vicine alla Royal Family , infatti, rivelano che Camilla non starebbe simpatica ad alcuni membri della Famiglia Reale , tra cui, anche,. La principessa Anna divertita dal ...... in abiti Dior a mo' di smacco contro Meghan Markle ( leggi l'articolo ) , e il copricapo verde stile paravento di Zara Tindall, figlia della principessa Anna, ecco il rosso di: un ...Prima volta a Eton per il principe George , primogenito di William d'Inghilterra e di. Il bambino, che il prossimo 23 luglio compirà 10 anni , ha visitato il famoso collegio britannico insieme ai genitori, lo scorso mercoledì. Che nel futuro dell'erede al trono ci sia ...

William compie 41 anni, la tenera foto del papà Carlo. Il (difficile) compleanno del futuro re: tra voci di in ilmessaggero.it

Nel quarto giorno del Royal Ascot ha fatto la sua comparsa alla famosa gara ippica anche Kate Middleton.Le iscrizioni per il 2026, anno in cui il secondo in linea di successione al trono inizierà le superiori, scadono il prossimo 30 giugno, quindi una decisione potrebbe già essere stata presa. Se i prin ...