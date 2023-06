Kata | un’ora e 45 tra l’ultimo video e l’allarme | 1500 telecamere al setaccio per trovare le sue tracce

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Nuovi dettagli emergono sul giorno in cui a Firenze è scomparsa, la bimba peruviana di 5 anni di cui non si ha più traccia ormai da sabato 10 giugno, nonostante le ricerche incessanti. In particolare, dalle indagini, che seguono l’ipotesi del rapimento, è emerso che il periodo in cui la piccola può essere stata portata via è di circae 45 minuti, ovvero l’arco di tempo trascorso dall’ultima volta che è stata inquadrata da una telecamera a quando la mamma, Kathrina Alvarez, ha iniziato a cercarla, dopo essere rientrata dal lavoro nell’ex hotel Astor occupato nel quale vivevano. La prima richiesta di aiuto ai carabinieri alle 18.41 Da fonti investigative, citate dall’agenzia di stampa Adnkronos, si apprende che la donna ha telefonato all’Arma dei carabinieri per chiedere aiuto la prima volta alle ore 18.41. L’operatore della centrale ...