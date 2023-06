Juve | possibile accordo con l’UEFA | rinuncia alla Conference In cambio…

(Di venerdì 23 giugno 2023) Lapotrebbe cercare l’conda parte del club bianconero, inCome riportato da Tuttosport lantus e Ceferin, presidente Uefa, stanno trattando intorno a un tavolo ad unche possa mandare in archivio una volta per tutte il fascicolo aperto dall’organismo europeo per potenziali violazioni su licenze e FFP. L’offerta da Torino, in cambio dello stralcio della posizione, sarebbe proprio lavolontaria all’imminenteLeague (considerata accessoria d), così da scontare una sorta di ‘ban’ di un anno dalle competizioni Uefa.

... che stride con il desiderio della UEFA di rendere il gioco più 'sincero', senza ... Milan -del 2012: undici anni fa Muntari segnava per tutti tranne che per Tagliavento Un gol che ...Mi sono innamorato dellacon Platini. Il Monaco è la mia prima famiglia e il Milan la seconda',... Juventus - Uefa,rinuncia alla Conference League La Juventus starebbe trattando con la ......sono delle trattative in corso per unaccordo, che sa di patteggiamento, come scrive stamane il quotidiano 'Tuttosport'. Dirigenza Juventus (LaPresse) - Calciomercato.itIn sostanza la...

