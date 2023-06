Joe Biden accoglie Narendra Modi come un alleato | anche se non lo è

(Di venerdì 23 giugno 2023) L’India serve a Washington per controbilanciare il peso cinese in Asia.a costo di sorvolare sul nazionalismo intollerante del premier indiano e sugli ottimi rapporti commerciali e militari di New Delhi con la Russia. Leggi

Nel 2005 a Narendra Modi era stato rifiutato un visto d'ingresso negli Stati Uniti. All'epoca era il primo ministro del Gujarat, uno stato indiano teatro di violenze enormi contro i musulmani per le ...È cominciato così alla Casa Bianca l'incontro ufficiale con il presidente degli Stati Uniti. In discussione c'erano le nuove forniture di armi, e collaborazioni più strette in campo ...La nuova gaffe diè già virale. Durante l'accoglienza alla Casa Bianca del primo ministro indiano Narendra Modi, il Presidente Usa ha erroneamente messo la mano sul cuore durante l'inno sbagliato. Convinto ...

L’India serve a Washington per controbilanciare il peso cinese in Asia. Anche a costo di sorvolare sul nazionalismo intollerante del premier indiano e sugli ottimi rapporti commerciali e militari di N ...(Teleborsa) - Il presidente degli Usa, Joe Biden, ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro indiano, Narendra Modi. In un incontro che i due leader hanno descritto come "un nuovo inizio” nei rapp ...