James Cameron | “somiglianza sorprendente” tra i disastri del Titanic e del sommergibile Ecco perché

(Di venerdì 23 giugno 2023) Oceangate ha annunciato la morte presunta dei 5 passeggeri a bordo del Titan nella giornata di ieri. Il regista del film cult, ha commentato la tragedia come molto similare a quella delstesso. In un’intervista rilasciata ieri ad ABC News il regista ha dichiarato che la comunità subacquea era “profondamente preoccupata” per la sicurezza delgià prima della spedizione di domenica, al punto che alcuni dei principali esponenti della comunità di ingegneri esperti di immersioni a grandi profondità hanno “persino scritto delle lettere alla società, dicendo che quello che stavano facendo era troppo sperimentale per trasportare passeggeri e che doveva essere certificato”, ha affermato. Quando le ricerche, nella giornata di ieri, hanno portato alla scoperta dei ...

Secondo quanto rivelato venerdi 23 giugno dal regista del film Titanic, noto anche per aver effettuato diverse missioni sottomarine anche ...Da quando è arrivata la notizia dell'implosione del sommergibile Titan vicino al sito del Titanic giovedì, My Heart Will Go On di Céline Dion, e cioè il brano - tema del kolossal di, ha avuto un impressionante boom di ascolti. Secondo TMZ , la canzone vincitrice dell'Oscar nel 1998 ha collezionato più di 500mila stream Spotify da quando lo sforzo di ricerca e ...

Forse tutti conoscono James Cameron come regista, e praticamente chiunque lo associa al Titanic, ma l'autore in questo caso è anche qualcosa in ...