Ivano Perico confessa l’omicidio di Stefania Rota e l’incendio allo studio del geometra

(Di venerdì 23 giugno 2023) Bergamo. Davanti al pm Letizia Ruggeri, avrebbe ufficialmente confermato quanto già ammesso ai carabinieri e spiegato ai suoi precedenti legali, ovvero di avere ucciso la cugina e vicina di casalo scorso 11 febbraio. E avrebbe anche ammesso di essere l’uomo che il 3 marzo gettò una tanica di liquido infiammabile contro lodelche aiutò la donna con una pratica edilizia, facendo esplodere la vetrata. Alla base del delitto, aveva spiegato– arrestato per omicidio il 13 maggio – i dissapori sorti a causa del capannone che separa casa sua e quella della vittima, distanti pochi metri l’una dall’altra. Un dolo d’impeto, a quanto pare. Scaturito da una questione di proprietà in comune e di confini, riguardanti una porzione di tettoia che finiva sul ...

Nell'interrogatorio di garanzia del giudice per le indagini preliminari, accusato dell'omicidio della cugina Stefania Rota , si era avvalso della facoltà di non rispondere , ma ora, dopo poco meno di un mese, tramite i suoi avvocati, ha chiesto di essere ...

In carcere dal 13 maggio, Ivano Perico ha chiesto l'interrogatorio con il pm Letizia Ruggeri, confermando anche il rogo allo studio tecnico. Il movente nel garage abusivo ...Stefania Rota è stata trovata morta in casa sua a Mapello (Bergamo): a ucciderla potrebbe essere stato il cugino che, al momento, si trova in carcere ...