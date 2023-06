Italia Loves Romagna | Stefano Bonaccini | «I fondi saranno destinati a progetti culturali»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il mondo della musica non è mai sordo ai bisogni della gente e lo dimostra ancora una volta con– Il Concerto. L’evento solidale è pronto, infatti, per dare il proprio sostegno concreto alle popolazioni coinvolte dalla recente alluvione che ha devastato l’Emilia. La RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) accende, così, i suoi riflettori sabato 24 giugno illuminando un palco particolarmente ricco di artisti. Ad alternarsi, infatti, sono Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. “Il concerto è una prova della straordinaria solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione”, – ha dichiarato, Presidente della ...

Reggio Emilia Alessio Fontanesi Buongiorno Reggio imparare l'inglese ItaliansRomagnaRomagna' sarà un evento straordinario per la città e non solo: Telereggio accenderà telecamere e microfoni alle 13.30 dal Campovolo, vi porteremo con la nostra diretta nel cuore di ......

Italia Loves Romagna, sabato 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Biglietti, cantanti e orario, tutte le informazioni ...