Italia Loves Romagna | Stefano Bonaccini | «I fondi saranno destinati a progetti culturali»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il mondo della musica non è mai sordo ai bisogni della gente e lo dimostra ancora una volta con– Il Concerto. L’evento solidale è pronto, infatti, per dare il proprio sostegno concreto alle popolazioni coinvolte dalla recente alluvione che ha devastato l’Emilia. La RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) accende, così, i suoi riflettori sabato 24 giugno illuminando un palco particolarmente ricco di artisti. Ad alternarsi, infatti, sono Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. “Il concerto è una prova della straordinaria solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione”, – ha dichiarato, Presidente della ...

Romagna, manda in diretta su Rai Uno e introdotto dal sempre affidabile Amadeus, parte senza retorica con Zucchero e va avanti per ben 4 ore e mezza di musica, tra hit e duetti più o ...Momenti divertenti e imprevisti durante l'iniziativa benefica, ma la gaffe di Giuliano Sangiorgi ruba la scena Durante l'evento 'Romagna', che ha visto la partecipazione di numerosi artisti ...Sono questi in sintesi i dati della straordinario evento di solidarietà 'Romagna' che ieri sera ha conquistato la platea televisiva con il 30.8 di share una media di 3 milioni 450 mila ...

"Italia Loves Romagna", in 40mila a Campovolo per il concertone per gli alluvionati TGCOM

Le proteste sui social: "Aprite o andremo tutti all’ospedale". La risposta di Salzano: "Un sacrificio ripagato dalla serata" ...Il duetto e poi le lacrime. Ieri sera, 24 giugno, si è tenuto al Campovolo di Reggio Emilia il concerto Italia Loves Romagna, l'evento che ha riunito ...