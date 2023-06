Italia femminile | in archivio la prima settimana di raduno a Brunico in vista del Mondiale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Si avvicina ildi calcio 2023 in Australia e Nuova Zelanda, che si disputerà dal 20 luglio al 20 agosto. L’ha chiuso ladicon un test contro una selezione giovanile locale. Da lunedì si ripartirà in Trentino con un gruppo nel quale si aggiungeranno anche le calciatrici di Roma e Juventus, finaliste di Coppa, che hanno giovato di un periodo di riposo in più. La ct Milena Bertolini ha convocato un gruppo di 32 calciatrici: 18 sono quelle confermate dal primo gruppo, comprese Cernoia, Schatzer e Glionna, alle quali si aggiungono le altre giallorosse e bianconere, che quest’anno si sono divise i tre trofei stagionali (scudetto e Supercoppa la Roma, Coppala Juventus). Appuntamento presso il ...

Mondiali femminili, che l'avventura azzurra abbia inizio. Bertolini: “Gruppo forte, le convocazioni non sono scontate” OA Sport

Italia Femminile, da Boattin a Girelli: 8 bianconere pre convocate verso il Mondiale. Le scelte di Bertolini Si avvicina per l’Italia Femminile la partenza per il Mondiale 2023 in Australia e Nuova Ze ...La Ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini ha diramato l'elenco delle 32 convocate per il ritiro pre Mondiale a Brunico escludendo a sorpresa Sara Gama, che quindi ...