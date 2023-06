INPS | pensione a 50 anni | loro potrebbero avere diritto a riceverla 17 anni prima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 giugno 2023) Andare ina 50è il sogno di molti italiani. Secondo la normativa vigente, è possibile in diversi modi. Se hai attualmente 50, è importante capire che esistono opportunità di andare indell’età standard di pensionamento. Non si può negare che andare ina 50sia prematuro. Tuttavia, è importante riconoscere che ci sono sempre più opportunità da perseguire e il potenziale per sforzi futuri non dovrebbe essere trascurato. È impossibile affermare in modo definitivo che il pensionamento sia l’unica opzione, in quantoesserci possibilità inesplorate che possono essere sfruttate. L’accesso allaa 50 ...