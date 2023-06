Indiana Jones e il quadrante del destino | recensione | Harrison Ford chiude con sentimento la storica saga

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ladie ildeltorna a vestire i panni del celebre archeologo nell’avventura chelaAntikythera, ildi Archimede È il 1969 e) è pronto per andare in pensione dopo aver insegnato per più di dieci anni all’Hunter College di New York. La sua normalità viene sconvolta dopo la visita a sorpresa della figlioccia che non vedeva da anni, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), che è alla ricerca di un raro manufatto che suo padre aveva affidato a Indy anni prima: il famigeratodi Archimede, un marchingegno ...