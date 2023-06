' Incontro ravvicinato con uno squalo? Se capita a un sub | deve restare immobile'

(Di venerdì 23 giugno 2023) Livorno, il biologo Giovanni Raimondi: 'Bianco, verdesca o mako? Non ci sono abbastanza elementi per poter indicare la specie. Quelli più grandi amano il mare aperto e le acque profonde'

Livorno, il biologo Giovanni Raimondi: 'Bianco, verdesca o mako Non ci sono abbastanza elementi per poter indicare la specie. Quelli più grandi amano il mare aperto e le acque profonde'...il teatro diventa occasione di. Il programma 2023 conferma il format che da oltre un decennio caratterizza la manifestazione: spettacoli dall'allestimento semplice e il contatto...L'uomo, come riporta LaPresse citata dal Corriere della Sera, ha avuto un "" con delle orche aggressive. Il velista stava navigando da Lisbona verso Ibiza, vicino allo Stretto di ...

"Incontro ravvicinato con uno squalo Se capita a un sub, deve ... LA NAZIONE

L'area intorno a Gibilterra sta diventando famosa per quelli che alcuni chiamano "attacchi delle orche" alle imbarcazioni, in cui un individuo o un branco di orche colpiscono ripetutamente lo scafo o ...La sonda Bepi Colombo dedicata al professore padovano sorvola Mercurio e ci restituisce immagini molto dettagliate ...