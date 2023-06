Fotogallery - Il padre delloin Ferrari senza cintura escursionisti in pericolo ... sono stati sentiti dai vigili urbani subito dopo l', ma potrebbero essere ascoltati ancora. L'...La settimana prossima inviterò una ventina die influencer al Ministero per fare ... Magari' fa più effetto se 'arrivano un ragazzo o una ragazza sopravvissuta a un, oppure una mamma ..., dopo l'di Roma arriva la stretta del governo: 'Fino a 5 anni di carcere'. Nel mirino anche i minori Quanto aumenta Il taglio stabilito fino al 31 dicembre 2023, è ridotto del 7% ...

Incidente youtuber Casal Palocco, strisce pedonali prima dello schianto: si aggrava la posizione di Di Pietro TGCOM

I giorni passano ma le indagini per fare chiarezza sull’incidente avvenuto a Casal Palocco non si fermano. Un violentissimo schianto quello verificatosi lo scorso 14 giugno in via di Macchia Saponara.Potrebbe aggravarsi ancor più la posizione dell'ex youtuber Matteo Di Pietro, alla guida della Maserati che, a Casal Palocco, ha centrato la smart su cui viaggiavano il piccolo Manuel Proietti, la mad ...