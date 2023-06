Incidente youtuber Casal Palocco | strisce pedonali prima dello schianto | si aggrava la posizione di Di Pietro?

E' stato messo agli arresti domiciliari Matteo Di Pietro, il giovanealla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'in cui è morto un bimbo di 5 anni , a Casal Palocco, Roma. Nello scontro, avvenuto lo scorso 14 giugno, erano rimaste lievemente ferite ...Matteo Di Pietro, lo20enne dei The Borderline, indagato per l'omicidio stradale di Manuel Proietti, è agli arresti domiciliari. Ad eseguirlo sono state le forze dell'ordine. Il giovane, mercoledì scorso era alla ...Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, loindagato per omicidio stradale in relazione all'in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma. Su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura di Roma ha disposto una serie di consulenze: ...

Incidente youtuber Casal Palocco, strisce pedonali prima dello schianto: arresti domiciliari per Matteo Di Pietro TGCOM

Pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Sono tre i presupposti per la misura cautelare degli arresti domiciliari, come indicato dall'art. 274 del codice di ...Matteo Di Pietro, lo youtuber fondatore del gruppo The Borderline, è da oggi agli arresti domiciliari. Il giovane, indagato per omicidio stradale e lesioni, era alla guida del suv Lamborghini ...