Incidente su ex provinciale 73 | autocisterna si ribalta a Spilimbergo | un morto

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – Una persona è morta oggi pomeriggio per le ferite riportate in seguito a unstradale a, lungo la ex73. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di, si sono scontrati due mezzi pesanti uno dei quali, una, si è rovesciata su un fianco. Sul posto l’equipaggio di due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso insieme ai Vigili del fuoco. Altre due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico e trasportate all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Una persona è morta oggi pomeriggio per le ferite riportate in seguito a unstradale a Spilimbergo, lungo la ex73. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, si sono scontrati due mezzi pesanti uno dei quali, una autocisterna, ...5 Una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta, la scorsa notte, in unstradale lungo viaNapoli, nel quartiere partenopeo di Pianura. - continua sotto - La giovane era in sella al suo scooter e avrebbe perso il controllo del motociclo per una ...L'risale al 2 settembre 2022 lungo la510 nel territorio comunale di Provaglio d'Iseo, nel Bresciano, l'urto tra i due mezzi (entrambi furgoni) fu violentissimo. Al ...

Napoli, ragazzina di 17 anni aggredita dopo incidente stradale: rissa e coltellate, due giovani in ospedale Il Riformista

Incidente stradale a Castell'Azzara, in provincia di Grosseto. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ...Una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta, la scorsa notte, in un incidente stradale lungo via provinciale Napoli, nel quartiere partenopeo di Pianura. – continua… Leggi ...