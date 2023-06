Incidente stradale finisce in rissa | in due vengono aggrediti e trasportati in ospedale

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in unlungo via provinciale Napoli. Era in sella al suo scooter e avrebbe perso il controllo del veicolo per una precedenza non rispettata da un’auto. Nel veicolo due ragazzi che avrebbero aggredito la 17enne. La minore avrebbe chiesto aiuto ad alcuni amici e anche loro, arrivati sul posto, sarebbero stati. Si tratta di due 20enni incensurati, uno colpito al gluteo con un coltello, l’altro picchiato: 15 giorni di prognosi per entrambi. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell’San Paolo. Indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

