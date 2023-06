Incidente Roma | agli arresti domiciliari giovane youtuber

(Di venerdì 23 giugno 2023)per Matteo Di Pietro, il 20enneche era alla guida del Suv coinvolto nell'stradale avvenuto la scorsa settimana a Casal Palocco, in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni. La misura cautelare è stata eseguita nelle ultime ore. Nel fatto sono rimaste ferite anche la mamma del piccolo Manuel e la sorellina di soli 3 anni. Dalla procura non filtrano ulteriori dett. La misura odierna potrebbe essere scattata proprio per evitare l'allontanamento delloo come risposta alle polemiche suscitate dal ventilato allontanamento dall'Italia. Oppure perché le indagini disposte potrebbero aver evidenziato indizi più pesanti a suo carico. Ricordiamo che nei giorni scorsi la procura aveva disposto verifiche tecniche sulla velocità a cui viaggiava il ...

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all'in cui è morto un bimbo di 5 anni a. Su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura diha disposto una serie di consulenze: la ricostruzione della dinamica dell', con la ...

Mercoledì scorso, 13 giugno, un tragico incidente stradale ha sconvolto non solo Casal Palocco, nella provincia di Roma, ma l'Italia intera. Un giovane youtuber di 20 anni, alla guida di un SUV Lambor ...