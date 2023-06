Incidente Roma | agli arresti domiciliari 20enne youtuber

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 23 giugno 2023)per Matteo Di Pietro, ilche era alla guida del Suv coinvolto nell'stradale avvenuto la scorsa settimana a Casal Palocco, in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni. La misura cautelare è stata eseguita nelle ultime ore. Nel fatto sono rimaste ferite anche la mamma del piccolo Manuel e la sorellina di soli 3 anni. Dalla procura non filtrano ulteriori dett. La misura odierna potrebbe essere scattata proprio per evitare l'allontanamento delloo come risposta alle polemiche suscitate dal ventilato allontanamento dall'Italia. Oppure perché le indagini disposte potrebbero aver evidenziato indizi più pesanti a suo carico. A caccia di video e foto Ricordiamo che nei giorni scorsi la procura aveva disposto verifiche ...