Incidente Casal Palocco | scattano gli arresti domiciliari per lo youtuber alla guida

Finisce agli arresti domiciliari Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv Lamborghini Urus nell'incidente del 14 giugno in via di Macchia Saponara, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni che era in auto con la madre e la sorellina. Il ventenne del gruppo TheBorderline è indagato per omicidio stradale e lesioni. I domiciliari sono stati eseguiti, come fa sapere RaiNews24. Un'accelerazione nelle indagini dopo che nei giorni scorsi la procura di Roma aveva disposto una perizia che dovrà accertare la dinamica dell'incidente. Soprattutto si dovrà capire a che velocità viaggiasse il suv Lamborghini coinvolto nello scontro costato la vita al bambino, in una strada in cui il limite è a 30 km all'ora.

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all'incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma. Su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura di Roma ha disposto una serie di consulenze: la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Nell'incidente, avvenuto il 14 giugno, sono rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni.

