Incidente Casal Palocco | lo youtuber Matteo Di Pietro è ai domiciliari

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il ventenneDifinisce ai; lo, appartenente al gruppo The Borderline, è indagato per omicidio stradale e lesioni.Diai: il provvedimento Il 20enne che era alla guida del Suv e che ha travolto la Smart con a bordo il piccolo Manuel, la mamma e la sorellina è ora indagato per omicidio stradale e lesioni. Scattano i, quindi, perDi; il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri e dai vigili urbani su ordine del gip che accoglie la richiesta dei pm. Nessun provvedimento, almeno per il momento, nei confronti degli altri quattro membri dei Theborderline. Il provvedimento versoDi ...

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all'in cui è morto un bimbo di 5 anni a Roma. Su quanto avvenuto aPalocco la procura di Roma ha disposto una serie di consulenze: la ricostruzione della dinamica dell', con la ...Nel luogo in cui il tragicodiPalocco ha portato alla morte di un bambino di cinque anni, ora si trova un commovente tributo fatto di girandole, ...Alex Britti non abita distante dal luogo del terribilediPalocco in cui, lo scorso 14 giugno, ha perso la vita il piccolo Manuel e, durante un'intervista concessa a Il Messaggero , rivela di aver avuto difficoltà a percorrere nuovamente ...

Incidente youtuber Casal Palocco, strisce pedonali prima dello schianto: arresti domiciliari per Matteo Di Pietro TGCOM

Al giovane sono stati contestati i reati di omicidio stradale e lesioni nell'inchiesta sull'incidente stradale in cui, il 14 giugno scorso, è morto un bambino di 5 anni ...Ascolta il podcast del Fatto di domani IL CASO SANTANCHÈ SPACCA LA MAGGIORANZA. LA LEGA E FI: “RIFERISCA IN AULA”. Mentre le opposizioni chiedono le dimissioni di Daniela Santanchè, per via delle inda ...