Incidente a Napoli | auto contro scooter | tre giovani aggrediti

(Di venerdì 23 giugno 2023) Nella notte del 23 giugno una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in unstradale lungo via Provinciale. La giovane era in sella al suoe avrebbe perso il...

Hanno prima aggredito una ragazzina di 17 anni perché 'colpevole' di aver provocato unmentre si trovava alla guida dello scooter, poi hanno picchiato e accoltellato gli amici ...di, .... Questa notte una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in unstradale lungo via provinciale. Era in sella al suo scooter e avrebbe perso il controllo del veicolo per una precedenza non rispettata da un'auto. Nel veicolo due ragazzi che poi ......34 anziani (ma le vittime potrebbero essere molte di più) con la consueta tecnica dell'... i malviventi partivano in 'batterie' da due persone con auto prese a noleggio ae sceglievano ...

Napoli, ragazzina di 17 anni aggredita dopo incidente stradale: rissa e coltellate, due giovani in ospedale Il Riformista

Nella notte del 23 giugno una ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via Provinciale Napoli. La giovane era in sella al suo scooter e avrebbe perso ...Un giovane di 17 anni è stato ferito stanotte con un colpo d'arma da fuoco alla spalla ed alla mano sinistra mentre si trovava in corso Sirena, nel quartiere napoletano di Ponticelli. (ANSA) ...