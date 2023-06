Incendio in galleria | l’Arpac rassicura | diossine inferiori a valore di riferimento

(Di venerdì 23 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione all’dello scorso 20 giugno, divampato sulla A16 Napoli-Canosa nel territorio comunale di Vallesaccarda si rappresenta che dalle determinazioni analitiche effettuate su un campione prelevato nei pressi dellainteressata dall’, ai fini della determinazione die furani dispersi in atmosfera, è stata riscontrata una concentrazione pari a 0,016 pg/Nm3 (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente) nettamente inferiore aldicorrentemente utilizzato dalla comunità scientifica. In assenza di limiti normativi nazionali si faaldi 0,15 pg/Nm3 proposto dal “LAI-Laenderausschuss fuer Immissionsschutz – Comitato ...

Oggi, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, laColombo, nei pressi di piazza Dante, è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta per un principio didi un bus AMT. Da un bus snodato è fuoriuscito del fumo. I passeggeri sono ...Genova . LaColombo, adiacente a piazza Dante, è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta questo pomeriggio intorno alle 18 per un principio di102,100 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Vallesaccarda sotto all'omonimalunga 217 metri, per unche ha riguardato un autoarticolato in transito che trasportava ...

L'incendio sviluppato su un mezzo pesante in galleria sulla A16, il 20 giugno scorso, aveva sollevato non poche preoccupazioni, per il timore di alte concentrazioni di diossina nell'atmosfera. L'Arpa ...Ieri alle 23.30, circa, 9 squadre del Comando dei vigili del fuoco di Parma e 2 del Comando di Piacenza sono intervenute in una ditta nel comune di Fontevivo, tra la via Emilia e la ferrovia, per un i ...