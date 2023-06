In Russia il leader del gruppo Wagner è indagato per “incitamento alla rivolta armata”

Yevgeny Prigozhin aveva accusato il ministero della Difesa di aver orchestrato un attacco missilistico contro il gruppo di ......- ma senza mai attaccare direttamente Putin - è un lungo audio pubblicato dai canali deldei ... E dopo di ciò, la giustizia per tutta la". La risposta del Cremlino Stavolta il Cremlino non ...Il controversodel battaglione Wagner, Evgeny Prigozhin , ha pubblicato un video in cui accusa l'esercito russo di essersi ritirato dalle regioni di Zaporizhzhia e da Kherson e di aver bombardato un campo di ...

Leader Wagner: l'Ucraina non ha mai minacciato di attaccare la ... Euronews Italiano

Yevgeny Prigozhin aveva accusato il ministero della Difesa di aver orchestrato un attacco missilistico contro il gruppo di mercenari ...Fondatore del gruppo Wagner sospettato di "invito alla ribellione armata" dopo le sue frasi contro i vertici della difesa - Putin informato dei fatti ...