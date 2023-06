(Di venerdì 23 giugno 2023) È morto questa sera l'ex sindacalista della Cgil Andrea Manca, 58 anni di Solarussa, inirreversibile dal 13 settembre 2021un infarto dovuto al, per il quale il giudice del Tribunale ...

In coma dopo il Covid muore con l'ok a staccare la spina - Cronaca Agenzia ANSA

