Implosione | pressione; ecco cosa ha portato alla tragedia del sommergibile Titan

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 giugno 2023) Quasi quattrocento chilogrammi per ogni centimetro quadrato. Questa è laquale era sottoposto il piccolo-battiscafo, i cui resti ora giacciono a 3,8 km di profondità vicino al relitto delic, obiettivo della missione. Una forza enorme se paragonata a quella che già avvertiamo come “fastidiosa” mentre scendiamo di qualche metro dsuperficie del mare quando facciamo snorkeling. Difficile ormai capire se l'effettivo stato del mezzo lo rendesse idoneo all'utilizzo che se ne stava facendo, e neppure sarà semplice stabilire se, seppur sulla carta il progetto prevedesse operazioni a quella profondità, oltre tre chilometri sotto la superficie, se lo stato effettivo della struttura fosse buono e non, invece, già affaticato da precedenti missioni. ...