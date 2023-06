Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Promossi con 9 in condotta gli studenti di Rovigo che avevano sparato pallini alla prof. Circostanza che lascia senza parole e sulla quale è intervenuto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. «Rispetto l'autonomia di ogni scuola, tuttavia la scelta di dare 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso, anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. La scuola è presidio imprescindibile di educazione al rispetto. Ho chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione», ha scritto su Twitter il ministro sul caso dell'Itis «Viola Marchesini» di Rovigo dove due studenti avevano sparato a una professoressa con una pistola ad aria compressa.