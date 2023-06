Ilaria D’Amico | «Sesso in gravidanza? Assolutamente sì» Ma la confessione hot stupisce Diletta Leotta

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 23 giugno 2023)insieme per il secondo episodio di “Mammante” il podcast della commentatrice sportiva. Incinta al sesto mese,ha lanciato il format in cui intervista colleghe e donne del mondo dello spettacolo che hanno vissuto già unae che possono contribuire a informare chiunque si trovi in uno stato di maternità come quello della futura mamma. Durante la conversazione con, una domanda ha fatto ridere entrambe e conquistato i fan: ecco di cosa si tratta. Mammante di«È uscita la seconda puntata di @mammante ...