Il workers buyout | opportunità per salvare lavoro e imprese

(Di venerdì 23 giugno 2023) Si terrà martedì 27 giugno alle ore 10 nella sala Caduti di Nassiriya presso il Consiglio regionale della Campania, la Tavola rotonda sul tema “: quando i lavoratori salvano le– Una strategia per la Campania”. Promosso dal consigliere regionale del Gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, l’incontro intende porre sotto i riflettori le dinamiche del, lo strumento previsto dalla cosiddetta legge Marcora, per consentire ai lavoratori delle aziende in crisi diil proprio posto di, attraverso la creazione di cooperative che ne rilevano gestione e produttività. All’evento partecipano l’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello; il presidente del ...

... sul cui tema anche la categoria è intervenuta, e all'interno del percorso di incontri previsti dal protocollo regionale per approfondire il tema del, ieri si è svolto un vertice tra ...... in primis le coop di comunità (per le quali chiediamo da tempo una normativa specifica), i(wbo) e le cooperative energetiche". D'accordo rispetto alla necessità di un lavoro comune ...... in primis le coop di comunità (per le quali chiediamo da tempo una normativa specifica), i(wbo) e le cooperative energetiche". D'accordo rispetto alla necessità di un lavoro comune ...

Workers buyout, 8 milioni da Regione Lazio per le imprese ... Il Sole 24 ORE

Si terrà martedì 27 giugno alle ore 10 nella sala Caduti di Nassiriya presso il Consiglio regionale della Campania, la Tavola rotonda sul tema “Workers buyout: quando i lavoratori salvano le imprese – ...Firenze, 21-6-2023 - A seguito dei presìdi dei lavoratori Qf-ex Gkn davanti alla sede Inps di Firenze per il mancato arrivo della Cassa integrazione, sul cui tema anche la categoria è intervenuta, e a ...