Il Titanic non affondò a causa dell’iceberg | ecco la nuova tesi e le prove

(Di venerdì 23 giugno 2023) Dopo il terribile incidente del sommergibile Titan, scomparso dai radar e probabilmente imploso – questa, almeno, sembra essere l’ipopiù accreditata delle ultime ore – mentre trasportava cinque passeggeri in “visita” al relitto del transatlantico più famoso del mondo, un’altra ondata di interesse ha travolto il. Molti, infatti, hanno trovato agghiaccianti coincidenze con la sciagura del 1912, parlando di vera e propria “maledizione”. Tuttavia, tempo fa emerse unateoria sulla realedel naufragio della nave. Per anni, infatti, e anche nel colossal di James Cameron del 1997, si è data la colpa a uno dei tanti iceberg che si trovano nell’Oceano Atlantico ma potremmo aver sbagliato. Dall’Inghilterra, lateoria sul naufragio delSenan Molony ha ...

... sceso ad una profondità di 3.800 metri sotto il mare per visitare il relitto del, sono ... Sulemanvoleva partire: 'Lo ha fatto solo per compiacere il padre' Fino alla fine i soccorritori ......aldi Kevin Carboni Le persone a bordo del sommergibile disperso vicino alsono morte di Chiara Zennaro La traccia di latino della maturità 2023 di Diana Principe Le storie da...... James Cameron: 'Allarmi inascoltati, come per il. Sapevo cosa era successo, vorrei aver ... 'è diverso da quando un privato esce in mare e la sua barca affonda. Noi andiamo a recuperarli. ...

Titanic, incidente o attentato “La nave è andata incontro alla morte ... LA NAZIONE

"Mi colpisce la somiglianza con il disastro del Titanic, dove il capitano fu ripetutamente avvertito ... "Il record di sicurezza è lo standard di riferimento, assolutamente, non solo i decessi ma ...James Cameron ha completato 33 immersioni al relitto del Titanic. Domenica, quando il sommergibile di OceanGate è scomparso, era su una nave. Solo lunedì ha saputo ...