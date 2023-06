Il Titan si guidava con un joystick per videogiochi da 45 euro | VIDEO

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 giugno 2023) Ilsicon unperda 45Tubi da cantiere utilizzati come zavorre, luci acquistate in un negozio di articoli da campeggio e un joystic percome timone: più che un mezzo sofisticato, il, il sottomarino imploso nei fondali dell’Atlantico durante l’escursione per ammirare il relitto delic, appariva come un sommergibile piuttosto improvvisato. A illustrare le caratteristiche delera stato in uno speciale della Cbs era stato Stockton Rush, fondatore e Ceo della OceanGate, uno dei cinque passeggeri morti nell’implosione del sommergibile avvenuta domenica scorsa. Nel filmato, visibile di seguito, Rush illustrava le ...