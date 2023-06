“Il Titan imploso poche ore dopo l’immersione” Le rivelazioni della Marina militare americana

(Di venerdì 23 giugno 2023)sua implosione, ormai, c’è certezza. Ma il, il sommergibile che osava sfidare la maledizione delic portando facoltosi turisti ad osservare i resti del famoso relitto a quasi 4mila metri di profondità, èore, e nongiorni in cui era disperso negli abissi. A rivelarlo è una fonte non meglio precisata, che al Wall Street Journal ha spiegato di avere rilevato già domenica, giorno in cui il mezzo si era immerso, i rumorisua implosione. E questo grazie a un meccanismo top secret con microfoni subacquei di cui è in dotazione per rilevare la presenza di sommergibili nemici. “La ...

esploso per una 'catastrofica perdita di pressione' Il veicolo èistantaneamente per una 'catastrofica perdita di pressione', hanno spiegato le autorità, confermando i timori degli ...In una tragica svolta degli eventi, tutti i cinque passeggeri a bordo del sommergibilesono stati dichiarati morti . La notizia arriva dopo giorni di ricerca frenetica, conclusa giovedì con la triste conferma della loro scomparsa. Il sommergibile, gestito dalla società Oceangate ...La Marina statunitense aveva captato un suono compatibile con un'implosione nella zona dove sono stati ritrovati i detriti del ...

'I passeggeri del Titan sono morti'. La Guardia costiera Usa: 'Il sommergibile è imploso' - Mondo Agenzia ANSA

A raccontare la storia di Suleman e Shahzada Dawood, è la sorella maggiore dell’uomo d’affari Azmeh Dawood: «Mio nipote aveva confessato a un nostro parente di non sentirsi pronto » ...Allora, per accontentare il suo, ha stretto i denti ed è ha preso parte alla missione, diventando uno dei cinque passeggeri del sommergibile Titan, imploso al largo delle coste di Terranova, in Canada ...