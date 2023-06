Il Sassuolo fa il prezzo per Maxime Lopez La Fiorentina osserva e studia la formula

(Di venerdì 23 giugno 2023) Lacontinua a monitorare il nome diper la propria linea mediana. Il calciatore è in cima alla lista delle preferenze...

...quasi consumato col Napoli' Db Reggio Emilia 17/02/2023 - campionato di calcio serie A /- ... Per quanto riguarda il, il Napoli dai 15 milioni in su ci pensa a cederlo'.... oltre a cercare di spuntare uninferiore rispetto ai 40 milioni richiesti dal... inserendosi così nell'asta per il centrocampista del. A differenza delle altre ... NEWS E TRATTATIVE LIVE 10) ZLATAN IBRAHIMOVIC: 21 milioni di euro Acquistato da: Psg Stagione: 2012/13 ...

Il Sassuolo fa il prezzo per Maxime Lopez. La Fiorentina osserva e ... Calciomercato.com

Il Milan fa sul serio per Davide Frattesi e fa la sua prima mossa. Nelle ore in cui sono stati definiti gli ultimi aspetti della trattativa che porterà Sandro Tonali a diventare un nuovo calciatore de ...Sul numero in edicola sabato copertina dedicata al centrocampista del Sassuolo e il racconto del suo allenatore e i compagni delle giovanili. Poi spazio a Casadei e Jokic ...