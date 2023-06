(Di venerdì 23 giugno 2023) Tra il 1980 e il 1983 l’aria in Italia puzzava di polvere da sparo. Il livello di violenza politica con finalità terroristiche era ancora altissimo: sparavano tutti, i rossi, i neri, i mafiosi. A volte adoperando armi tanto simili da apparire proprio le stesse, ma in contesti ritenuti così distanti tra loro da far sembrare la coincidenza del tutto impossibile. Il 23 giugno del 1980 (anno terribile!), a Roma veniva assassinato il giudice. Ad assassinarlo un commando di NAR, benedetto dai soliti Fioravanti e Mambro. A sparare un colponuca del magistrato che stava aspettando il pullman per andare al lavoro fu Cavallini, a guidare la moto il complice Ciavardini. Sì, proprio lui, quel Luigi Ciavardini ricomparso in una fotografia che lo ritrae insieme all’on. Chiara Colosimo, attualmente presidente della Commissione ...

... ha accettato l'incarico con spirito di, consapevole del momento di grande difficoltà dell'arte bianca e si è messo a disposizionecolleghi panificatori per garantire gli scopi sociali....è stata la reazione della popolazione a questa invasione e come chi è rimasto sia bersaglio...una volta e per sempre è chiara e gli ucraini la stanno manifestando i tutti i modi col loro...... vissuti in prima persona nelle auleTribunali di tutto il Paese. Dall'ultimo, clamoroso caso ... dalle stragi di mafia degli anni Novanta fino aldi due martiri dell'avvocatura, Serafino ...

Il sacrificio dei due giudici Bruno Caccia e Mario Amato ha restituito lo Stato alla gente Il Fatto Quotidiano

Illeciti scoperti per oltre 20,8 milioni e 1.198 persone denunciate nell'ambito dei controlli sul reddito di cittadinanza; 409 persone denunciate per reati in materia di appalti e corruzione ...Il rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization - WMO) sullo Stato Europeo del Clima, 2022 (European State of the Climate report 2022 - ESOTC 2022), prodotto ...