Il regista James Cameron sul Titan | ”Ho immaginato subito si trattasse di un’implosione | avvertimenti rimasti inascoltati”

La tragedia del sommergibile Titan era 'solo questione di tempo'. E' quanto sostieneCameron spiegando che la OceanGate, la società che gestiva il sottomarino, imploso durante una ... Il...Ildi Titanic e premio Oscar spiega: "Tanti gli avvertimenti inascoltati. Ho capito sin dall'... E' quanto sostieneCameron spiegando che la OceanGate, la società che gestiva il sottomarino,...Cameron e le analogie con il Titanic Anche il famosodel kolossal "Titanic",Cameron , intervistato da Abc News , ha parlato di " eccesso di fiducia ". Pensando forse ai controlli ...

Sommergibile Titan, il regista James Cameron: «Una tragedia per gli stessi errori del Titanic: hanno ignorato il pericolo» Open

Il regista di Titanic, James Cameron, commenta la terribile vicenda del sottomarino Titan in cui cinque persone hanno perso la vita. Il regista di Titanic (1997), la ”nave dei sogni” naufragata nel ...Come annunciato, con il documentario su Pavarotti si apre finalmente il Taormina Film Fest 2023 che per festeggiare l’inagurazione della sua 69ma edizione e i nove giorni di incontri, proiezioni, mast ...