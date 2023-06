Il regista James Cameron | Avvertimenti inascoltati | c' era grande preoccupazione per il Titan

(Di venerdì 23 giugno 2023)- che nel 2012 è stato il primo ad immergersi in solitaria nella parte più profonda dell'oceano, con un sommergibile da lui stesso progettato e costruito - ha dichiarato che il rischio di implosione di un sottomarino sotto pressione è sempre stato "al primo posto" nella mente degli ingegneri progettisti. " È l'incubo con cui tutti abbiamo convissuto" da quando siamo entrati nel campo dell'esplorazione profonda, ha detto, sottolineando gli ottimi risultati del settore in termini di sicurezza negli ultimi decenni. Ma "molte persone nella comunità erano molto preoccupate per questo sottomarino", ha aggiunto. "Alcuni dei più importanti esponenti della comunità ingegneristica che si occupa di immersione in profondità - ha detto ancora- hanno persino scritto delle lettere alla compagnia, dicendo che quello ...

La perdita del sommergibile Titan è paragonabile a ciò che potrebbe aver portato il Titanic alla sua stessa fine: un eccesso di fiducia. Ne è convinto Cameron, del kolossal 'Titanic', vincitore di un Oscar nel 1997. Intervistato da Abc News dopo la notizia dell'implosione del sommergibile costata la vita ai cinque esploratori a ... Era il 1997 quando nelle sale cinematografiche usciva Titanic, il film colossal tanto voluto dal canadese Cameron. La vicenda del Titan, sommergibile scomparso nelle acque dell'Atlantico durante la spedizione verso il relitto del Titanic è stata seguita con apprensione anche da ...

James Cameron ha commentato il disastro del sommergibile Titan, impegnato in una spedizione diretta al relitto del Titanic.