(Di venerdì 23 giugno 2023) Il futuro di Victorpotrebbe essere in Francia: il PSG pronto a presentare laper il bomber nigeriano. Il calciomercato estivo si avvicina, gran parte del futuro del Napoli si deciderà nel corso delle prossime settimane. Partendo dalla cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco, già deciso a pagare la clausola rescissoria valida nei primi quindici giorni di luglio, si dovrà valutare anche il futuro di Victor. Il bomber nigeriano ha un contratto in scadenza nel 2025 e il Napoli, come rivelato da De Laurentiis nel corsoconferenza di presentazione di Rudi Garcia, è intenzionato a rinnovarlo per altri due anni, fino a giugno 2027.del PSG perSul capocannoniere dell’ultima Serie A ci sono da tempo le ...

Il centrocampista, classe 1994, torna aldopo la stagione in prestito con la maglia bianconera. Sono stati mesi intensi per lui, che chiude la sua esperienza con 35 presenze complessive: la prima ...... Kalimuendo (ex talento del) e Barcola (talento del Lione seguito da mezza Europa). L'inizio ... La ripresasubito con una novità per l'Italia con Gnonto (all'esordio in Under 21 dopo aver già ...... 'Donnarumma è l'unico nome' per i bianconeriIl calciomercatoa decollare anche in Serie A, ... mentre il Napoli è vicino a salutare Kim e aspetta offerte irrinunciabili per Osimhen, con il...

Il PSG inizia l’offensiva per Osimhen: le cifre della prima offerta Spazio Napoli

Real Madrid, Mbappè sogno proibito: l'asso francese ha rotto con il PSG, ma i parigini non scendono dalla valutazione di 200 milioni di euro.Il Psg e Kylian Mbappé sembrano essere ai ferri corti e il Real Madrid vorrebbe approfittarne mettendo le mani sul fuoriclasse francese ...